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تهديدات بالقتل والاغتصاب لنساء نظمن مسيرة نسائية في باكستان

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تهديدات بالقتل والاغتصاب لنساء نظمن مسيرة نسائية في باكستان
Reuters MOHSIN RAZA
مسيرة نسائية في باكستان في يوم المرأة العالمي
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أعلنت ناشطات نظمن مسيرة في باكستان في يوم المرأة العالمي، أنهن تلقين تهديدات بالقتل والاغتصاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد المسيرة.

وقالت الناشطة نايات داد، إن "النساء اللواتي نظمن المسيرة يبحثن رفع شكوى لسلطات التحقيق الاتحادية الباكستانية بشأن المضايقات التي يتعرضن لها عبر الإنترنت".

وأضافت: "الأمر تخطى الحدود فيما يتعلق بتهديدات القتل والاغتصاب الموجهة لمن نظمن المسيرة ومن شاركن فيها أيضا"، مشيرة إلى أن موقع "تويتر" أوقف أحد الحسابات التي تطلق التهديدات.

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واجتذبت المسيرة التي نظمت في اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس، عشرات الآلاف من المشاركات وهي الثانية من نوعها في باكستان.

وخلص استطلاع أجرته مؤسسة "تومسون رويترز"، إلى أن باكستان هي سادس أخطر دولة للنساء في العالم عام 2018.

المصدر: رويترز

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