أردوغان يصف سيدات تظاهرن في يوم المرأة بـ"الوقحات"

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مسيرة نسائية تظاهرت في مدينة اسطنبول خلال اليوم العالمي للمرأة مطالبة بمزيد من الحريات، معتبرا أنها أساءت إلى الأذان "عبر الصفير والهتافات".

ووصف أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأحد في ولاية أضنة جنوبي تركيا، تصرفات المتظاهرات اللواتي خرجن الجمعة للمشاركة في المسيرة المنظمة في ميدان تقسيم باسطنبول من قبل حزبي "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" المعارضين، بأنها "قلة احترام للأذان".

وقال الرئيس التركي: "إن مجموعة بقيادة حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي اجتمعت في منطقة تقسيم بذريعة يوم المرأة، وتصرفت بوقاحة تجاه الأذان عبر الصفير والهتافات".

واتهم أردوغان الحزبين المعارضين بمعاداة الأذان والعلم التركي، مضيفا: "أولئك الذين لا يحترمون ولا يحمون الأذان والعلم، لن يحترموا أو يحموا هذا الشعب والبلد".

وشهدت منطقة تقسيم يوم 8 مارس انطلاق مسيرة حاشدة للنساء، وتدخلت الشرطة التركية لفضها قبل أن تصل إلى شارع الاستقلال مستخدمة قنابل مسيلة للدموع.

وسبق أن وصف الرئيس التركي قيادات "حزب الشعوب الديموقراطي" الكردي بالإرهابيين زاعما أنه يمثل جناحا سياسيا لـ"حزب العمال الكردستاني" الذي تحاربه أنقرة على مدار أكثر من 3 عقود.

المصدر: الأناضول + زمان