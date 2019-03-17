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الفلبين تنسحب اليوم من الجنائية الدولية

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الفلبين تنسحب اليوم من الجنائية الدولية
Globallookpress Xinhua
الرئيس الفليبيني رودريغو دوتيرتي
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من المقرر أن تنسحب الفيلبين رسميا الأحد من المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في العنف المرتكب في إطار حملة القمع الشرسة ضد مهربي المخدرات في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتّحدة إري كانيكو لوكالة فرانس برس إن "الأمين العام أبلغ كل الدول المعنية بأن الانسحاب سيُصبح ساري المفعول بالنسبة للفلبين في 17 مارس".

في شباط 2018 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي فتح "بحث أوّلي"، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، في الحملة على المخدّرات التي يقودها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، والتي تمّ بموجبها إعدام آلاف الأشخاص من المهرّبين ومتعاطي المخدّرات المفترضين من دون محاكمات.

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ويدافع دوتيرتي الذي يتمتّع بشعبيّة عالية في البلاد، بشراسة عن حربه على المخدّرات ويصفها بمعركة تحقيق الأمان للسكّان البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

واعتبر دوتيرتي أن انسحاب بلاده من الجنائية الدولية قد يكون بداية النهاية للمحكمة، في حين يرى خبراء أنّ هذا الانسحاب لا يمنع التحقيق في الوفيّات التي أثارت قلقاً لدى الأسرة الدوليّة.

المصدر: أ ف ب

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