أردوغان يعلق على صدره صورة مسؤولة في الرئاسة التركية

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم تشييع جثمان المسؤولة بالرئاسة التركية بريل دده أوغلو التي توفيت هذا الأسبوع، وهو يرتدي زيا رسميا أسود وضع على سترته صورة للسيدة الراحلة.

وكانت السيدة دده أوغلو، وهي العضو في مجلس الأمن والسياسة الخارجية بالرئاسة التركية والوزيرة التركية السابقة لشؤون الاتحاد الأوروبي، قد دخلت المستشفى في مدينة اسطنبول في 28 فبراير بعد إصابتها بنزيف مفاجئ في المخ وبقيت في حالة حرجة في وحدة العناية المركزة منذ ذلك الحين.

وتوفيت يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 58 عاما، وهي متزوجة وأم لطفلين.

وتعد دده أوغلو شخصية بارزة في مجالات العلاقات الدولية في تركيا، وهي كاتبة بصحيفة "ديلي صباح" منذ نوفمبر 2015.

وشارك الرئيس التركي في مراسم تشييع جثمان دده أوغلو التي أقيمت الجمعة في جامعة غلاطة سراي بولاية إسطنبول التي كانت تعمل فيها، وألقى أردوغان كلمة بهذه المناسبة.

علق أردوغان في كلمته على مذبحة نيوزيلندا، التي راح ضحيتها 50 شخصا، داعيا العالم إلى اللتحرك الفوري ضد "الفكر المتطرف السرطاني".

ووضع جميع الحاضرين صورا للراحلة حدادا على وفاتها.

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المصدر: الرئاسة التركية + ديلي صباح