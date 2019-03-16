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أستراليا.. البيض في مواجهة عنصرية البيض

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تعرض سيناتور أسترالي لهجوم بالبيض، في أعقاب اتهامه للمسلمين بأنهم هم سبب الاعتداء الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا أمس الجمعة الذي خلّف أكثر من 50 قتيلا.

وتناقلت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر قيام شاب بضرب السيناتور فريزر أنينغ بالبيض على رأسه، خلال إدلائه بتصريحات للصحفيين.

وقام أنينغ بـضرب الشاب الذي استهدفه واستمر بتصويره، قبل أن يتدخل أشخاص آخرون لثنيه عن ذلك، لكن أنصار أنينغ أوقعوا الشاب على الأرض وثبتوه بحركة خانقة.

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وكان أنينغ قد اعتبر أمس أن اعتداء نيوزيلندا جاء نتيجة لزيادة وجود المسلمين فيها، وأن "الدين الإسلامي هو أصل وأيديولوجية العنف من القرن السادس".

المصدر: وكالات

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