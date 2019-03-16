بوروشينكو: وجهنا ضربة ثلاثية لروسيا

اعتبر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أن البلدان الأطلسية وجهت ضربة ثلاثية قوية لروسيا، ومنعتها حسب زعمه من احتلال بحر آزوف ومضيق كيرتش.

وأعرب بوروشينكو عن شكره للولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات جديدة ضد موسكو عشية الذكرى السنوية الخامسة لانضمام القرم إلى روسيا.

وقال: "التحالف الأوكراني الأطلسي، موحد وقوي أكثر من أي وقت مضى في الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولاسيما عن سيادة وحرمة حدود أوكرانيا".

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وفرضت واشنطن عقوبات ضد ثماني شركات وست شخصيات روسيا بينها نائب رئيس هيئة حرس الحدود غينادي مدفيديف، ورئيس فرع حرس الحدود في القرم وسيفاستوبول سيرغي ستانكيفيتش ونائبه أندريه شينين، ورئيس مركز رقابة جهاز الأمن الفدرالي الروسي في القرم وسيفاستوبول روسلان روماشكين.

وفرضت كندا من جهتها عقوبات ضد 15 شركة ومؤسسة و114 مواطنا روسيا، بينهم رئيس شركة "روس نفط" إيغور سيتشين، ونائب وزير الطاقة أندريه تشيرزوف، ورئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشوف، ورئيس مصرف "في تي بي" أندريه كوستين وغيرهم.

المصدر: وكالات