بومبيو يبدأ جولة في الشرق الأوسط الثلاثاء المقبل

أعلنت الولايات المتحدة أن وزير خارجيتها مايك بومبيو سيقوم بجولة في الشرق الأوسط ستشمل إسرائيل ولبنان والكويت بين 19-23 مارس الجاري يناقش فيها تحديات أمنية بينها النفوذ الإيراني.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر اليوم الجمعة أن بومبيو سيلتقي في بيروت بمسؤولين لبنانيين لبحث التحديات السياسة والأمن والاقتصاد التي تواجه البلاد.

ويعتزم بومبيو التأكيد على الدعم الأمريكي للبنان ومؤسسات الدولة في هذا البلد.

وفي إسرائيل سيناقش بومبيو "المشاكل الإقليمية الحيوية، بما في ذلك مواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط"، وسيجدد تمسك واشنطن الثابت بضمان أمن إسرائيل.

وتتضمن أجندة زيارة بومبيو لإسرائيل أيضا بحث الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمواجهة معاداة السامية.

كما سيشارك بومبيو في اجتماع لقادة إسرائيل وقبرص واليونان حول الطاقة والأمن في منطقة البحر المتوسط.

وفي الكويت، سيرأس بومبيو الوفد الأمريكي خلال الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي الكويتي-الأمريكي، والذي سيتمحور حول مسائل التعاون الثنائي في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب والأمن المعلوماتي وتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم.

كما سيناقش بومبيو مع قادة الكويت الأوضاع في اليمن وسوريا، والتقدم المحرز في طريق تشكيل التحالف الاستراتيجي الشرق أوسطي، وحاجة دول مجلس التعاون الخليجي للوحدة في مواجهة تحديات المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.

وتأتي جولة بومبيو استكمالا لرحلة قام بها في المنطقة في يناير الماضي، حين زار البحرين والإمارات والسعودية وسلطنة عمان وقطر ومصر والأردن والعراق، لكنه اضطر لقطع جولته لأسباب عائلية.

المصدر: RT