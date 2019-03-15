10 ملايين أوكراني رحلوا عن بلادهم سعيا وراء رزقهم

ذكر النائب الأوكراني نيستور شوفريتش أن أكثر من عشرة ملايين مواطن في سن العمل قد غادروا أوكرانيا منذ اندلاع أزمتها، وأنهم يسهمون الآن في تطوير اقتصادات بلدان المهجر عوضا عن بلادهم.

وأضاف في حديث لقناة "NewsOne" التلفزيونية: "هناك طريقة تسمح بتحديد عدد الأشخاص المتواجدين في وقت معين في إقليم معين. هذه الطريقة، تعتمد على حدود استهلاك الخبز وتم بها تحديد وجود 28 إلى 29 مليون شخص حاليا في أوكرانيا بشكل دائم.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا فلاديمير غرويسمان أنه "يجب أن يكون هناك المزيد من الأوكرانيين" ودعا إلى دعم برامج زيادة معدل الولادة ودعم الأسرة.

وذكرت وزارة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا أن 3.2 مليون من الأوكرانيين يعملون في الخارج، ووفقا لهيئة الإحصاء الحكومية، حوّل المهاجرون الأوكرانيون أكثر من تسعة مليارات دولار من الخارج إلى ذويهم في أوكرانيا عام 2018.

وتم إجراء الإحصاء الأخير للسكان في أوكرانيا عام 2001 وكشف أن عدد السكان بلغ حوالي 48.5 مليون نسمة، ووفقا لحسابات هيئة الإحصاء فقد وصل عدد الأوكرانيين حتى 1 يناير 2019 إلى 42.1 مليون نسمة.

المصدر: نوفوستي