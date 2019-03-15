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رسالة سفاح المسجدين للدولة العثمانية!

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رسالة سفاح المسجدين للدولة العثمانية!
Tessa BURROWS / AFP
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ترك منفذ الهجوم على مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، عبارات على سلاحه هاجم فيها الدولة العثمانية، والعنصر التركي.

ونشر الصحفي خير الدين الجابري على صفحته في "تويتر"، صورة قال إنها للسلاح الذي استخدم في الهجوم على المسجدين، أرفقها بترجمة للعبارات التي خطت عليه.

وبين العبارات: 

- Turcofagos التركي الفجّ

- 1683 فيينا: تاريخ معركة فيينا التي خسرتها الدولة العثمانية ووضعت حدا لتوسعها في أوروبا.

- وقف تقدم الأمويين الأندلسيين في أوروبا

- اللاجئون، أهلا بكم في الجحيم؟ الجولات السياحية 732.

المصدر: "تويتر"

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من هو سفاح نيوزيلندا؟