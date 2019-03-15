رسالة سفاح المسجدين للدولة العثمانية!

ترك منفذ الهجوم على مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، عبارات على سلاحه هاجم فيها الدولة العثمانية، والعنصر التركي.

ونشر الصحفي خير الدين الجابري على صفحته في "تويتر"، صورة قال إنها للسلاح الذي استخدم في الهجوم على المسجدين، أرفقها بترجمة للعبارات التي خطت عليه.

من بين العبارات التي كتبها المجرم على سلاحه:

- Turcofagos التركي الفجّ

- 1683 فيينا: حيث معركة فيينا التي خسرتها الدولة العثمانية ومثلت نهاية توسعها في أوروبا

- وقف تقدم الأمويين الأندلسيين في أوروبا

- اللاجئين، أهلا بكم في الجحيم، الجولات السياحية 732 #Christchurch#نيوزلنداpic.twitter.com/SeLPFsWlTL — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) ١٥ مارس ٢٠١٩

وبين العبارات:

- Turcofagos التركي الفجّ

- 1683 فيينا: تاريخ معركة فيينا التي خسرتها الدولة العثمانية ووضعت حدا لتوسعها في أوروبا.

- وقف تقدم الأمويين الأندلسيين في أوروبا

- اللاجئون، أهلا بكم في الجحيم؟ الجولات السياحية 732.

المصدر: "تويتر"