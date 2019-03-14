كوربين يؤيد إجراء استفتاء ثان حول "بريكست"

أكد زعيم حزب العمال المعارض البريطاني جيريمي كوربين أنه يؤيد إجراء استفتاء ثان حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال كوربين في أعقاب التصويت على تأجيل "بريكست" في مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس: "أود أن أؤكد تأييدنا لفكرة التصويت الشعبي... باعتباره خيارا واقعيا للخروج من المأزق".

ودعا كوربين رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى الاعتراف علنيا بأنه بعد عمليات التصويت خلال اليومين الأخيرين يعتبر الخياران اللذان عرضتهما ماي، أي صفقتها بشأن "بريكست" والخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، غير قابلين للتحقيق.

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وأضاف كوربين أنه بدأ بعقد اجتماعات مع النواب عن جميع الأحزاب لإيجاد حل وسط للخروج من الأزمة الحالية.

وكان البرلمان البريطاني قد وافق على تأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 29 مارس الجاري. وقبل ذلك استبعد البرلمان أمس الأربعاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق ورفض أول أمس الثلاثاء الصفقة التي قدمتها تيريزا ماي بعد الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات