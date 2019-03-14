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لافروف يشيد بتعاون الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي

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لافروف يشيد بتعاون الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي
Sputnik
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أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالحوار بين منظمة شنغهاي للتعاون، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون مكافحة المخدرات والجريمة.

وذكّر لافروف، بأنه تم "في بكين في نوفمبر 2018 على حلبة منظمة شنغهاي للتعاون، إطلاق مجموعة العمل المشتركة في إطار تنفيذ مبادرة "اتفاقية باريس" لمكافحة تهريب المخدرات من أفغانستان".

وأشار لافروف، إلى أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون في يونيو الماضي، أقرت استراتيجية المنظمة لمكافحة المخدرات، وبرنامج العمل لتنفيذها.

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وأكد أن روسيا تعارض محاولات بعض الدول إعادة صياغة القانون الدولي لمكافحة المخدرات وبالتالي "فتح الطريق" أمام إضفاء الشرعية على المخدرات، مشددا على أن موسكو ستواصل الدفاع عن اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث لمكافحة المخدرات.

المصدر: وكالات

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