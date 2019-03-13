 
مباشر

البيت الأبيض يعارض قرارا بوقف دعم السعودية في حرب اليمن

أخبار العالم

البيت الأبيض يعارض قرارا بوقف دعم السعودية في حرب اليمن
Reuters
البيت الأبيض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkva

أوصى مستشارو البيت الأبيض يوم الأربعاء بأن يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار بإنهاء دعم واشنطن لتحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن.

وجاء بيان البيت الأبيض في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على الأمر إذ يرغب المشرعون في أن يشدد ترامب سياسته تجاه السعودية.

ويصوت مجلس الشيوخ الأربعاء على قرار لإنهاء دعم واشنطن للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن .

وأعلن السناتور بيرني ساندرز عن التصويت الثلاثاء ووصف الحرب بأنها "كارثة إنسانية واستراتيجية".

وسيكون هذا ثاني تصويت في مجلس الشيوخ على القرار الخاص بسلطات الحرب خلال أربعة أشهر، وسبق أن وافق المجلس على القرار بتأييد 56 صوتا ومعارضة 41 في ديسمبر، موجها اللوم لترامب في ظل الغضب من السعودية بسبب سقوط قتلى مدنيين في حرب اليمن وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بسبب حادثة "الشباشب".. الإمارات ستخوض مباراة دون جمهور!