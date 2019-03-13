البيت الأبيض يعارض قرارا بوقف دعم السعودية في حرب اليمن

أوصى مستشارو البيت الأبيض يوم الأربعاء بأن يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار بإنهاء دعم واشنطن لتحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن.

وجاء بيان البيت الأبيض في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على الأمر إذ يرغب المشرعون في أن يشدد ترامب سياسته تجاه السعودية.

ويصوت مجلس الشيوخ الأربعاء على قرار لإنهاء دعم واشنطن للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن .

وأعلن السناتور بيرني ساندرز عن التصويت الثلاثاء ووصف الحرب بأنها "كارثة إنسانية واستراتيجية".

وسيكون هذا ثاني تصويت في مجلس الشيوخ على القرار الخاص بسلطات الحرب خلال أربعة أشهر، وسبق أن وافق المجلس على القرار بتأييد 56 صوتا ومعارضة 41 في ديسمبر، موجها اللوم لترامب في ظل الغضب من السعودية بسبب سقوط قتلى مدنيين في حرب اليمن وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.

المصدر: رويترز