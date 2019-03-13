أمريكا تعتزم خنق إيران بإيصال صادراتها النفطية إلى الصفر!

كشف وزير خارجية أمريكا، مايك بومبو، عن عزم بلاده ممارسة الضغط لخنق إيران وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، وطالب طهران بالتصرف كدولة عادية.

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وقال بومبو متحدثا في مؤتمر للطاقة في هيوسن بتكساس "نعتزم بكل تأكيد الضغط عن طريق العقوبات لخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده تطالب إيران البدء "بالتصرف كدولة عادية طبيعية".

وتعترف طهران بتأثير العقوبات الأمريكية القاسية على اقتصادها وعلى الحياه المعيشية اليومية لمواطنيها، لكنها تؤكد أنها لن تتراجع أمام الضغوط الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد انسحب يوم 8 مايو الماضي، من الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وطهران في عام 2015.

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 أغسطس الماضي، كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية.

ونتيجة لذلك أصبحت الدول الحليفة للولايات المتحدة، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي أعلنت عدم نيتها الانسحاب من هذه الصفقة، معرضة لمخاطر فرض عقوبات على شركاتها العاملة في إيران، بعد تعاقدها مع طهران على صفقات اقتصادية بمليارات الدولارات، وأعلن شركاء واشنطن الغربيون عزمهم مواصلة الالتزام بشروط الاتفاق مع إيران.

المصدر: نوفوستي