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السلطات الفنزويلية تعلن عودة الكهرباء في كامل البلاد

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السلطات الفنزويلية تعلن عودة الكهرباء في كامل البلاد
Reuters STRINGER
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أعلن وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريغيز عن إعادة تشغيل شبكات الكهرباء في كامل الأراضي الفنزويلية.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء، إنه "تمت استعادة تزويد الطاقة الكهربائية بشكل شبه كامل".

وفي الوقت ذاته حذر الوزير من أن "حرب الكهرباء لا تزال مستمرة"، ووجه اتهامات إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو والسناتور الأمريكي ماركو روبيو ومن وصفهم بـ "عصابته"، بالوقوف وراء "الهجمات التخريبية" على شبكات الكهرباء في فنزويلا.

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وأشار إلى أن الهجمات كانت مستمرة في الوقت الذي جرى فيه العمل على استعادة تزويد الكهرباء.

يذكر أن فنزويلا شهدت منذ نهاية الأسبوع الماضي انقطاع الكهرباء في العديد من مناطق البلاد.

واتهمت السلطات الفنزويلية والرئيس نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بشن هجوم سيبراني على محطة كهرمائية تضمن تزويد معظم مناطق البلاد بالطاقة الكهربائية.

من جانبها، حملت المعارضة الفنزويلية السلطات مسؤولية انقطاع الكهرباء، متهمة إياها بالتقاعس والفساد.

المصدر: RT، وكالات

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