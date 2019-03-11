العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

أفادت وكالة رويتز بأن الجهات المسؤولة عن التحقيق في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة، والذي راح ضحيته 157 شخصا، عثرت على الصندوق الأسود للطائرة.

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وأوضحت الوكالة أنه وفقا للتلفزيون الحكومي، فقد تم اليوم العثور على الصندوق الأسود في مكان تحطم الطائرة.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737-800MAX " التي كانت تنفذ الرحلة رقم "ET- AVJ" قرب مدينة دبرزيت وسط إثيوبيا.

وأقلعت الطائرة عند الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي من العاصمة أديس أبابا باتجاه نيروبي، وفقد الاتصال بها بعد ست دقائق.

المصدر: رويترز