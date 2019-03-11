إعصار "إيبرهارد" يجتاح ألمانيا

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية بأن إعصار "إيبرهارد" القوي دخل حاليا ألمانيا من الحدود البلجيكية متجها نحو الشرق، وأن سرعة رياح الإعصار تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة ونشر على صفحتها في تويتر: "يوجد هناك خطر لمراحل سرعة الرياح العالية".

وتوضح الخريطة المنتشرة على الصفحة أن الإعصار اجتاح في بداية الأمر منطقة رين الشمالية - فيستفاليا ثم سيتجه عبر منطقة غيسين التي يقع فيها أكبر مطار ألماني، إلى التشيك.

وأوصت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب تواجدهم في المساحات المكشوفة.

من جهتها نشرت صحيفة "Rheinische Post" المحلية صورا لسقوف المنازل والأشجار المتضررة.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق بتعليق حركة قطارات سكك الحديد في منطقة رين الشمالية – فيستفاليا بسبب الإعصار. كما تم وقف الحركة في عدد من الطرق السريعة، وذلك بسبب الأشجار والأجسام التي سقطت عليها.

المصدر: نوفوستي