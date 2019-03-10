 
مباشر
عاجل
طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تحط بمطار بوفاريك العسكري

نتنياهو: إسرائيل دولة للشعب اليهودي حصرا

أخبار العالم

نتنياهو: إسرائيل دولة للشعب اليهودي حصرا
Reuters AMIR COHEN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkco

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن "(إسرائيل) هي دولة للشعب اليهودي فقط، وهي الدولة القومية لشعبه .

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو: سنرد على حماس الصاع صاعين

وقال نتنياهو اليوم الأحد إن "إسرائيل ليست دولة لكل مواطنيها بل الدولة القومية للشعب اليهودي فقط".

وزعم نتنياهو على حسابه في موقع انستغرام أنه "ما من مشكلة مع المواطنين العرب فهم متساوون في الحقوق"، مدعياً أن حكومة الليكود اهتمت بالمجتمع العربي أكثر من أي حكومة أخرى.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه ردّاً على انتقادات وجهتها إحدى مقدمات البرامج التلفزيونية الشهيرة لسياسات الحكومة حيال المواطنين العرب.

وتطرق نتنياهو في افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية إلى التوتر في الجنوب مع قطاع غزة. وقال إنه "رغم أن الحديث يدور عن إرهاب ينفذ من قبل مارقين لكن ذلك لا يعفي حماس".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "تناهى إلى سمعي أن عملية واسعة ليست في الحسبان وأنا أقول: لا تختبروا صبرنا".
وقال نفتالي بينيت، شريك نتنياهو في الحكومة اليمينية الحالية، زعيم حزب "اليمين الجديد" : الرد الإسرائيلي يجب أن يهدف لتركيع حماس وليس لاحتوائها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد مسار رحلة طائرة الرئاسة الجزائرية التي تقل عبد العزيز بوتفليقة عائدا من رحلته الاستشفائية