 
مباشر
عاجل
مصدر أمني: اندلاع حريق في مركب سياحي بالقاهرة

نتنياهو: سنرد على حماس الصاع صاعين

أخبار العالم

نتنياهو: سنرد على حماس الصاع صاعين
Reuters / Ronen Zvulun
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lk17

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس من أي "عدوان"، مؤكدا أن ذلك سيلاقي "ردا إسرائيليا مضاعفا".

إقرأ المزيد
نتنياهو يتفقد منظومة "ثاد" الأمريكية بعد نشرها في إسرائيل

وقال نتنياهو خلال جولة قام بها اليوم الخميس في المنطقة الحدودية، إنه "من الأفضل أن تدرك حماس ذلك الآن وليس متأخرا".

وأضاف أنه تم خلال الأيام الأخيرة رصد تجدد للتصرف العدواني لحماس بأشكال متنوعة.

ووصف نتنياهو السياج الحدودي مع مصر بأنه "نجاح باهر، فقد حال دون تسلل مئات الآلاف من الأفارقة ودخول عناصر إرهابية من سيناء إلى إسرائيل".

هذا وأجرى نتنياهو خلال الجولة جلسة تقييمية للأوضاع الأمنية واستمع إلى تقارير من عدد من ضباط الجيش.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اتهامات روسية سورية لواشنطن بعرقلة وصول السماعدات إلى مخيم الركبان