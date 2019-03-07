نتنياهو: سنرد على حماس الصاع صاعين
Reuters / Ronen Zvulun
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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس من أي "عدوان"، مؤكدا أن ذلك سيلاقي "ردا إسرائيليا مضاعفا".
وقال نتنياهو خلال جولة قام بها اليوم الخميس في المنطقة الحدودية، إنه "من الأفضل أن تدرك حماس ذلك الآن وليس متأخرا".
وأضاف أنه تم خلال الأيام الأخيرة رصد تجدد للتصرف العدواني لحماس بأشكال متنوعة.
ووصف نتنياهو السياج الحدودي مع مصر بأنه "نجاح باهر، فقد حال دون تسلل مئات الآلاف من الأفارقة ودخول عناصر إرهابية من سيناء إلى إسرائيل".
هذا وأجرى نتنياهو خلال الجولة جلسة تقييمية للأوضاع الأمنية واستمع إلى تقارير من عدد من ضباط الجيش.
المصدر: هيئة البث الإسرائيلية
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