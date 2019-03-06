نتنياهو يتفقد منظومة "ثاد" الأمريكية بعد نشرها في إسرائيل

تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الموقع مكان نشر منظومة "ثاد" الأمريكية للدفاع الصاروخي في إسرائيل.

وقال نتنياهو خلال زيارته للموقع، اليوم الأربعاء: "هذا دليل قوي على التحالف المتين بين إسرائيل والولايات المتحدة"، مضيفا أن "هذا الائتلاف المتين عبارة عن دفاع مشترك يتم التعبير عنه ليس من خلال النوايا فحسب بل أيضا من خلال نشر القوات العسكرية ميدانيا، فهو استثنائي".

وأكد نتنياهو: "نحن راضون جدا عن التعاون وعن الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل الذي كثيرا ما يؤكد عليه الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب".

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ونشر صواريخ "ثاد" الأمريكية للدفاع الجوي في إسرائيل الثلاثاء، في ختام مناورات عسكرية مشتركة بين القوات الإسرائيلية والأمريكية على الأراضي الإسرائيلية.

المصدر: RT