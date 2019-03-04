الجيش الإسرائيلي يعلن نشر منظومات الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد" في إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي نشر منظومات الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد" في إسرائيل في إطار تدريبات مشتركة بعد انتهاء مناورات "جنفير فلكون".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين، إن القوات الأمريكية تجري هذه الأيام نشرا تدريبيا لمنظومات "ثاد" بهدف التدرب على النشر السريع للمنظومات.

تجري القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي "EUCOM" هذه الايام نشرًا تدريبيًّا لمنظومات الدفاع من الصواريخ "THAAD" في #إسرائيل كجزء من تطبيق الفكرة التشغيلية المشتركة بهدف التدرب على قدرات النشر السريعة للمنظومات المركبة بارجاء العالم ولتقوية التعاون مع منظومات الدفاع الجوي الاسرائيلية pic.twitter.com/6XSVlO9TAg — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 4 марта 2019 г.

وفي تغريدة أخرى أشار أدرعي إلى أن نشر منظومات "ثاد" الأمريكية في إسرائيل يعكس التزام الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل وحمايتها.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء التدريب المشترك مع الولايات المتحدة، وقال تعقيبا على نشر منظومات"ثاد" إنه "يشكل دليلا آخر على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل".

وشدد نتنياهو على أن "منظومة ثاد تعتبر إحدى أكثر المنظومات تقدما في العالم وإضافة إلى منظوماتنا الدفاعية أصبحنا الآن أكثر قدرة على التعامل مع التهديدات القريبة والبعيدة في كل أنحاء الشرق الأوسط"، مؤكدا أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل "أقوى من أي وقت مضى".

المصدر: RT