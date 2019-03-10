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طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تحط بمطار بوفاريك العسكري

الصور الأولى من موقع تحطم طائرة "بوينغ" الإثيوبية

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الصور الأولى من موقع تحطم طائرة
Reuters Tim Chong
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نشرت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أول صورة من موقع تحطم طائرة الركاب التابعة لها من طراز "بوينغ 737 ماكس"، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الـ157 الذين كانوا على متنها.

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وأفادت الشركة على حسابها في "فيسبوك" بأن مديرها التنفيذي المتواجد في موقع الحادث أكد عدم وجود ناجين من الكارثة، معربة عن تعازيها لأهالي الضحايا .

كما نشرت وكالة "رويترز" صورا من موقع تحطم الطائرة.

Reuters Tiksa Negeri
Tiksa Negeri
Reuters Tiksa Negeri

وتحطمت الطائرة من طراز "بوينغ 737-800 MAX" رقم الرحلة ET- AVJ صباح اليوم قرب مدينة دبرزيت وسط البلاد، وكان على متنها 149 راكبا وطاقم مؤلف من ثمانية أفراد.

المصدر: RT

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