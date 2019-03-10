الصور الأولى من موقع تحطم طائرة "بوينغ" الإثيوبية

نشرت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أول صورة من موقع تحطم طائرة الركاب التابعة لها من طراز "بوينغ 737 ماكس"، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الـ157 الذين كانوا على متنها.

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وأفادت الشركة على حسابها في "فيسبوك" بأن مديرها التنفيذي المتواجد في موقع الحادث أكد عدم وجود ناجين من الكارثة، معربة عن تعازيها لأهالي الضحايا .

كما نشرت وكالة "رويترز" صورا من موقع تحطم الطائرة.

Reuters Tiksa Negeri

Tiksa Negeri

Reuters Tiksa Negeri

وتحطمت الطائرة من طراز "بوينغ 737-800 MAX" رقم الرحلة ET- AVJ صباح اليوم قرب مدينة دبرزيت وسط البلاد، وكان على متنها 149 راكبا وطاقم مؤلف من ثمانية أفراد.

المصدر: RT