 
مباشر
عاجل
طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تحط بمطار بوفاريك العسكري

لحظات رهيبة.. فيديو من داخل الطائرة التركية خلال تعرضها لمطبات هوائية عنيفة

أخبار العالم

لحظات رهيبة.. فيديو من داخل الطائرة التركية خلال تعرضها لمطبات هوائية عنيفة
أحد المصابين من ركاب الطائرة التركية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkc9

أظهر مقطع فيديو من داخل الطائرة التركية، التي تعرضت لمطبات هوائية عنيفة خلال رحلتها من اسطنبول إلى نيويورك، اللحظات الحرجة التي مر بها الركاب.

إقرأ المزيد
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، أرشيف
إصابة نحو 30 مسافرا خلال رحلة للخطوط الجوية التركية إلى نيويورك

وأفادت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية بأن 30 شخصا من ركاب الطائرة أصيبوا بسبب المطبات الجوية أمس السبت.

وذكرت تقارير أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية كان على متنها 326 راكبا و21 شخصا من أعضاء الطاقم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد مسار رحلة طائرة الرئاسة الجزائرية التي تقل عبد العزيز بوتفليقة عائدا من رحلته الاستشفائية