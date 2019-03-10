لحظات رهيبة.. فيديو من داخل الطائرة التركية خلال تعرضها لمطبات هوائية عنيفة

أظهر مقطع فيديو من داخل الطائرة التركية، التي تعرضت لمطبات هوائية عنيفة خلال رحلتها من اسطنبول إلى نيويورك، اللحظات الحرجة التي مر بها الركاب.

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وأفادت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية بأن 30 شخصا من ركاب الطائرة أصيبوا بسبب المطبات الجوية أمس السبت.

وذكرت تقارير أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية كان على متنها 326 راكبا و21 شخصا من أعضاء الطاقم.

🇹🇷 30 blessés cette nuit lors de sévères turbulences dans un B777 de Turkish Airlines.



Le vol TK1 reliait Istanbul à New York, & a du demander la priorité pour l’atterrissage afin de débarquer les blessés, dont une hôtesse avec une fracture de la jambe.



pic.twitter.com/sAaso80doi — air plus news (@airplusnews) 10 mars 2019

المصدر: وكالات