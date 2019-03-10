إصابة نحو 30 مسافرا خلال رحلة للخطوط الجوية التركية إلى نيويورك

أفادت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية بأن 29 شخصا أصيبوا بسبب اضطرابات جوية وقعت خلال رحلة للخطوط الجوية التركية إلى مطار كنيدي الدولي بنيويورك أمس السبت.

وكتبت إدارة الإطفاء في بداية الأمر على صفحتها في تويتر أنها عالجت في المطار 32 راكبا من "إصابات لا تشكل خطرا على حياتهم"، ولكنها خفضت فيما بعد هذا العدد إلى 29 .

FDNY: up to 32 patients being treated at JFK. FAA: Turkish Airlines Flight 1, Boeing 777, landed safely at 5:35 p.m. after declaring aemergency and reporting that several passengers were injured when the aircraft encountered turbulence. @NY1pic.twitter.com/q9QedSMQQc — Van Tieu (@Van_Tieu) March 10, 2019

وذكرت تقارير لوسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية ("Turkish Airlines") كان على متنها 326 راكبا و21 شخصا من أعضاء الطاقم، وكانت قادمة من إسطنبول، وأن 3 أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بجروح طفيفة.

29 people injured from severe turbulence on Turkish Airlines flight from Istanbul landing at JFK Airport tonight. Injuries ranging from bruises and cuts, to bloodied faces, to a broken leg. Several small children hurt. Officials say 10 people taken to hospital. pic.twitter.com/wmdiUgCwtI — CeFaan Kim (@CeFaanKim) March 10, 2019

المصدر: رويترز