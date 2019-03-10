انفجار حافلة وسط ستوكهولم

أفادت صحيفة " Dagens Nyheter" السويدية بانفجار حافلة اليوم الأحد وسط ستوكهولم.

وقالت الصحيفة إن الدخان الأسود يرتفع حاليا فوق موقع الانفجار.

وأضافت أن الانفجار وقع في الساعة 11:25 صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن الشرطة لا تعتبر الحادثة جريمة متعمدة.

وأعلنت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم، كارينا سكاغرليند، أن سبب انفجار الحافلة يعود إلى ارتطام بالون غاز معلق على سقفها بمحدد الارتفاع في النفق.

وقالت: "حاليا نعتبر هذا الانفجار حادثة سير بمشاركة الحافلة التي دخلت النفق. نعتقد أن أحد البالونات المعلقة على سقف الحافلة لمس محدد الارتفاع في النفق، الأمر الذي أدى إلى انفجاره".

كما أكدت أن الانفجار أسفر عن إصابة سائق الحافلة بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن الحافلة المنكوبة احترقت بالكامل تقريبا.

وذكرت أنه لم يكن هناك ركاب داخل الحافلة.

JUST NU: Buss övertänd i centrala Stockholm – kraftig explosion https://t.co/JEtNQBv3kapic.twitter.com/676gxl70J8 — Expressen (@Expressen) March 10, 2019

Busexplosion im Zentrum von Stockholm. Nach Angaben der Rettungskräfte fuhr der Bus in ein Hindernis und fing Feuer. Der Fahrer wurde verletzt. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren keine Passagiere an Bord. Polizei geht von einem Unglück aus. https://t.co/DPu9cDBb2z@tagesschaupic.twitter.com/rvKSprUB0L — ARD Stockholm (@ARD_Stockholm) March 10, 2019

المصدر: نوفوستي + تاس