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غارات إسرائيلية على غزة ليلا ردا على صاروخ انطلق من القطاع

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غارات إسرائيلية على غزة ليلا ردا على صاروخ انطلق من القطاع
Reuters Amir Cohen
طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز F16
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أغار طيران الجيش الإسرائيلى على قاعدة وسفينتين تابعتين لنشطاء فلسطينيين فى قطاع غزة ليلة السبت على الأحد، ردا على إطلاق صاروخ في اليوم السابق ، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للجيش.

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مدينة غزة، 14 فبراير 2019
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وقال بيان المكتب "اليوم، هاجمت الطائرات التابعة للجيش الإسرائيلي عدة أهداف عسكرية على أراضي مجمع حماس في الجزء الشمالي من قطاع غزة وعلى سفينتين تابعتين لحماس".

ويلقي الإسرائيليون باللوم على حركة حماس الإسلامية في جميع العمليات المنطلقة من قطاع غزة الواقع تحت سيطرتها.

وأضاف الجيش "لقد جاءت ضربات الغارات ردا على الصاروخ الذي اطلق من غزة ضد الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية، وغيرها من أعمال العنف التي شملت خلال الأيام الماضية إطلاق بالونات بالمتفجرات ومحاولات تدمير البنية التحتية الأمنية الحدودية".

ويستمر تبادل الضربات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي لعدة أيام، ويتم ذلك بدون وقوع إصابات في الأرواح، لكنه يزيد من مخاطر وقوع مواجهات واسعة النطاق.

وكان  الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء يوم السبت، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، باتجاه مدينة أشكول الإسرائيلية.

وأطلقت قذيفة صاروخية من غزة مساء اليوم السبت تجاه بلدة أشكول الإسرائيلية المحاذية للحدود الشمالية لقطاع غزة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وانطلقت صافرات الإنذار خشية من إطلاق صواريخ من داخل القطاع.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "هآرتس" إن "قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع انفجرت في منطقة مفتوحة قرب المجلس الإقليمي أشكول".

وأضافت الصحيفة بأن "تعزيزات للجيش الإسرائيلي انتشرت في محيط المجلس الإقليمي أشكول، للقيام بعمليات بحث وتفتيش".

المصدر: نوفوستي

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