مقتل 12 شخصا جراء تحطم طائرة في كولومبيا

لقي 12 شخصا مصرعهم، اليوم السبت، جراء تحطم طائرة كانوا على متنها في كولومبيا، حسبما أفادت إذاعة Blu المحلية.

ووفقا لمعلومات غير رسمية، لم ينج أحد من ركاب الطائرة من طراز DC-3 التي احترقت بعد سقوطها في مقاطعة ميتا وسط البلاد.

فيما أكدت هيئة الطيران المدني الكولومبية مصرع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة، لكنها لم تكشف عن عدد الضحايا بصورة رسمية.

وكانت الطائرة التابعة لشركة Laser تنفذ رحلة تربط مدينتي سان خوسيه ديل غوافياري وفيليافيسنسيو.

المصدر: نوفوستي