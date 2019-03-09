انتخاب عنزة لمنصب عمدة بلدة أمريكية!

انتخب سكان بلدة فير هيفن الصغيرة في ولاية فيرمونت، شمال شرق الولايات المتحدة، عضواً جديداً لرئاسة البلدية هذا الأسبوع، هي عنزة تحمل اسم لينكولن.

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وهذه العنزة النوبية البالغة من العمر ثلاث سنوات تفوقت بالأصوات التي حصلت عليها الثلاثاء على 15 منافساً آخر، من بينها كلاب وهررة.

AFP

وليس في مدنية فير هيفن حيث يعيش 2500 نسمة، منصب رسمي لرئيس البلدية، ولديها مسؤول بلدي هو جوزيف غونتر يتولّى المهمات عينها، لذلك فإن انتخاب هذه العنزة لمنصب العمدة هو انتخاب افتراضي ورمزي بلا أي مفعول قانوني.

وخطرت على بال المسؤول البلدي جوزيف غونتر فكرة تنظيم هذه الفعالية الطريفة بغية جمع بعض الأموال لتشييد ملعب لكرة القدم، تيمنا بمبادرة مماثلة أقيمت في بلدة أومينا في ميشيغن حيث انتخبت الهرّة سويت تارت في هذا المنصب.

وتقدّمت لينكولن التي حصدت 13 صوتاً بفارق بسيط على الكلب سامي في هذه الانتخابات. وتقضي مهمتها خلال الولاية الممتدة على مدى سنة، بتمثيل البلدة في فعاليات مختلفة بين أقرانها من الحيوانات الأليفة، بحسبما أوضح غونتر.

AFP

وجمعت هذه المبادرة خمسة دولارات من كلّ ملفّ ترشيح. ولم تحصد سوى مئة دولار تقريباً لصالح مشروع الملعب، لكنها "ساهمت في تعريف الأطفال بمبادئ الديموقراطية المحلية"، بحسب المسؤول البلدي.

المصدر: أ ف ب