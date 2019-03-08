عمران خان: باكستان لن تكون معقلا للمجموعات المسلحة

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الجمعة، أن سلطات بلاده لن تسمح لأي مجموعة مسلحة بالعمل على أراضيها أو شن هجمات خارج حدودها.

وفي خطاب ألقاه أمام تجمع جنوبي البلاد، قال عمران خان: "لن تسمح الحكومة باستخدام أراضي باكستان لأي نشاط إرهابي يمتد خارج حدودها".. "ولن نسمح لأي مجموعة مسلحة بالعمل داخل بلادنا الآن".

وبدأت باكستان، هذا الأسبوع، حملة أمنية واسعة النطاق ضد مجموعات مسلحة، وسط تصاعد ضغوط دولية على إسلام آباد بعد هجوم انتحاري دموي في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، أعلنت جماعة مسلحة في باكستان مسؤوليتها عنه.

وأسفر التفجير الذي دبره تنظيم "جيش محمد" واستهدف عناصر الشرطة الهندية في مدينة جامو بكشمير، في فبراير الماضي، عن إعادة تصعيد التوتر بين الهند وباكستان. وبلغت الأزمة بين القوتين النوويتين ذروتها الأسبوع الماضي، حين أعلنت نيودلهي عن شنها غارات جوية على معسكر لـ"جيش محمد" داخل الأراضي الباكستانية.

وبعد يوم من ذلك، أعلنت باكستان عن إسقاط مقاتلتين هنديتين في معركة جوية فوق حدود البلدين، فيما ذكرت الهند أن سلاح جوها أسقط مقاتلة باكستانية وخسر إحدى مقاتلاته.

المصدر: رويترز