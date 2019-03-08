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صور+ فيديو.. ميلانيا ترامب تسلم جائزة الشجاعة لامرأتين عربيتين

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شاركت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب أمس الخميس في مراسم توزيع جائزة المرأة الدولية للشجاعة في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وسلّمت قرينة دونالد ترامب مع وزير الخارجية مايك بومبيو خلال الفعالية جوائز إلى عشر نساء من مختلف دول العالم، من بينهن عربيتان: المصرية ماما ماجي، مؤسسة منظمة "ستيفن تشيلدرين" لرعاية الأطفال، والأردنية خالدة خلف حنا الطوال، مديرة إدارة الشرطة النسائية.

Reuters Kevin Lamarque
Reuters Kevin Lamarque

وشددت ميلانيا على أن المجتمع يحتاج إلى شجاعة هؤلاء النساء للمضي قدما، قائلة إن الشجاعة هي التي  تشكل فارقا بين من يتحدث عن تغييرات ومن يتصرف من أجل إحداثها.

المصدر: وكالات

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