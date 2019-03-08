بالصور.. تحطم مقاتلة هندية في ولاية حدودية مع باكستان

أكد الجيش الهندي أن مقاتلة من طراز "ميغ-21" تابعة لسلاح جوه تحطمت اليوم الجمعة في ولاية راجستان عند الحدود مع باكستان، خلال تنفيذها "مهمة روتينية".

وذكر الجيش في بيان له أن المقاتلة التي أقلعت من قاعدة نال الجوية في راجستان تحطمت قرب مدينة بيكانر (الواقعة على بعد نحو 100 كلم عن الحدود الباكستانية)، مضيفا أن الطيار قفز بمظلته بسلام من المقاتلة المنكوبة.

وأعلن الجيش عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.

ونشرت وسائل إعلام ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا من موقع تحطم المقاتلة.

Visuals: MiG-21 aircraft on a routine mission crashed today after getting airborne from Nal near Bikaner. The pilot of the aircraft ejected safely. Court of inquiry will investigate the cause of the accident. #Rajasthanpic.twitter.com/2HnWciPEB8 — ANI (@ANI) ٨ مارس ٢٠١٩

Today afternoon a MiG-21 on a routine mission crashed after getting airborne from Nal near Bikaner. Initial inputs indicate likely cause as bird hit after take off. Pilot of the aircraft ejected safely. | @rajatpTOI@writetake@TOIBengaluru@nandibull@tinucherian@JaunetGurudaspic.twitter.com/hJfKoMzkTu — Chethan Kumar (@ChethanKumarTOI) ٨ مارس ٢٠١٩

#MiG21 aircraft on a routine mission crashed after getting airborne from Nal airport near #Bikaner Pilot of the aircraft ejected safely pic.twitter.com/azDnja3cdH — Bhawani singh (@BhawaniSinghjpr) ٨ مارس ٢٠١٩

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد بعد تفجير انتحاري دموي وقع في ولاية كشمير وجامو الهندية وأسفر عن مقتل 40 عنصرا على الأقل من أجهزة الأمن الشهر الماضي، وتبنته جماعة "جيش محمد" المتشددة والتي تتخذ من باكستان مقرا لها.

وبلغ التوتر بين الجارتين النوويتين ذروته الأسبوع الماضي، إذ أعلنت الهند عن شنها غارات جوية على معسكر لـ"جيش محمد" في الأراضي الباكستانية والقضاء على نحو 300 مسلح.

وبعد يوم من ذلك، أعلنت باكستان عن إسقاط مقاتلتين هنديتين في معركة جوية فوق حدود البلدين، فيما ذكرت الهند أن سلاح جوها أسقط مقاتلة باكستانية وخسر إحدى مقاتلاته.

المصدر: وكالات