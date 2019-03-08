وزير الدفاع التركي يجدد دعوته لواشنطن لسحب الأسلحة من الأكراد وإخراجهم من منبج

جدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مطالبة واشنطن بسحب الأسلحة من تنظيم "وحدات حماية الشعب" و"حزب العمال الكردستاني"، وإخراج عناصرهما من منطقة منبج تمهيدا لتسليم إدارتها لأهلها.

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وقال الوزير التركي اليوم الجمعة: "ننسق مع روسيا وإيران بشأن إدلب وتفاهم سوتشي ساهم في منع كارثة إنسانية كبيرة".

وأكد أن عملية الفرز بين المعارضة والمجموعات الراديكالية في إدلب لا تزال متواصلة.

وكشف أن دوريات روسية تنطلق اليوم في المنطقة الحدودية خارج إدلب وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح.

واعتبر أن "الدوريات التركية والروسية في إدلب تعد خطوة هامة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار"

وختم قائلا: اعتبارا من اليوم زالت بعض التهديدات المتعلقة بالمجال الجوي لإدلب وعفرين.

المصدر: الأناضول