الجيش التركي جاهز وينتظر أوامر أردوغان

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن جيش بلاده على استعداد تام للعملية العسكرية في منبج وشرقي الفرات في سوريا، مؤكدا أنه بانتظار أمر الرئيس التركي لبدء العملية.

وقال آكار خلال جولة أجراها بمنطقة عسكرية في ولاية أغري شرقي تركيا: "القوات التركية على أهبة الاستعداد، وتنتظر أوامر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان".

وأضاف: "لن نسمح بتعريض أمن بلادنا للخطر بأي شكل من الأشكال ولا ينبغي أن يشك أحد في ذلك"، مؤكدا أن بلاده "لن تتخلى عن سيادتها واستقلالها بأي شكل من الأشكال".

وتابع: "لن نسمح بظهور أي ممر إرهابي جنوب بلادنا في شمال سوريا... لم نسمح على الإطلاق ولن نسمح بذلك أبدا. تركيا ليس لديها مطامع بأراضي البلدان المجاورة بل تحترم وحدتها، وفي مقدمتها سوريا والعراق".

كما شدّد على أن تركيا "تستهدف الإرهابيين فقط، وليس أشقاءها الأكراد الذين يحاول البعض تحريضهم من خلال إشاعة الفتن والمكائد"، وختم بالقول: "الأكراد أشقاؤنا، ونحن نعيش معهم ونتقاسم نفس المنطقة والخبز منذ آلاف السنين".

المصدر:"الأناضول"