غارات ليلية إسرائيلية على قطاع غزة..ومقتل فتى فلسطيني وجرح 4 آخرين

أعلن الجيش الإسرائيلي عن شنّ طيرانه الحربي، ليل الأربعاء على الخميس، غارات مكثفة على مراكز لنشطاء فلسطينيين بقطاع غزة، بحجة الرد على صاروخ وبالونات أطلقت من القطاع في اليوم السابق.

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وقال الجيش في بيان، إن "الطائرات التابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية هاجمت عدة أهداف عسكرية في مجمع حماس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة". وذكر أن هذه الغارات أتت "ردا على إطلاق بالونات تحمل عبوات ناسفة وصواريخ أطلقت من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية".

وأكد البيان أن "جيش الدفاع الإسرائيلي جاد بشأن أي محاولات لإلحاق الضرر بمواطنين إسرائيليين وسيواصل التصرف بشكل حاسم ضد هذه الهجمات".

وذكر بيان الجيش أنه: "تم إطلاق صافرات الإنذار في أشكول في أعقاب رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وجرى تشغيل منظومة الدفاع الجوي في أعقاب ذلك".

وقبل ذلك، صدر إنذار في الجبهة الداخلية في منطقة مفتوحة بالقرب من السياج الأمني شمال القطاع، وبعد الفحص تبين أن الإنذار صدر نتيجة عبوة ناسفة تم رميها، ولم تجتاز السياج الأمني.

ومن جهتها، أفادت مصادر طبية فلسطينية، مساء الأربعاء، أن عددا من المواطنين الفلسطينيين، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات "الإرباك الليلي" شرق غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى سيف الدين عماد ناصر أبو زيد (15 عاماً) متأثراً بجراحه التي أصيب بها شرق غزة قبل ساعات قليلة، وإصابة 4 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي، شرق القطاع. وذلك بالتزامن مع توافد العشرات من الشبان الفلسطينيين مساء الأربعاء، إلى مخيم العودة شرق مدينة غزة، للمشاركة في فعاليات "الإرباك الليلي" المختلفة.

وذكر مراسل RT أن الطائرات الحربية الإسرائيلية جددت قصفها للمرة الثالثة على ميناء خان يونس الجديد واستهدفت موقعا لكتائب القسام غرب المدينة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الأربعاء، أن صاروخين من قطاع غزة سقطا في منطقة مفتوحة من مستوطنات غلاف غزة، دون أن يسفرا عن وقوع إصابات، رغم أن منظومة "القبة الحديدية" لم تنجح في اعتراضهما.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني، أن الجيش هاجم، على إثر ذلك، قطاع غزة بقذائف الدبابات، ردا على صواريخ وقذائف فلسطينية أطلقت من قطاع غزة.

إلى ذلك، هدم الجيش الإسرائيلي منزل عاصم البرغوثي في كوبر بالضفة الغربية، وهو أحد منفذي عمليات إطلاق النار قبل أشهر.

المصدر: نوفوستي