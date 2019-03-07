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فنزويلا تفرج عن صحفي أمريكي

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فنزويلا تفرج عن صحفي أمريكي
Reuters
الصحفي الأمريكي كودي ويل
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أفرجت السلطات الفنزويلية عن الصحفي الأمريكي، كودي ويدل، مساء أمس الأربعاء بعد اعتقاله في صباح اليوم ذاته.

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وذكرت محطة "دبليو.بي.إل.جي لوكال 10" التلفزيونية، وهي واحدة من وسائل إعلام عمل لها ويدل، أن الصحفي الأمريكي متواجد في المطار الرئيسي بمنطقة كاراكاس منتظرا الصعود على متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة.

ولم تكشف المحطة عن مصادرها بشأن شروط إطلاق سراحه، لكنها قالت إن والدته "تنفست الصعداء" لدى سماع النبأ.

وفي وقت سابق، بحث مجلس الأمن القومي الأمريكي إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مدد العقوبات الأمريكية على فنزويلا التي تخضع لها كاراكاس منذ مارس 2015، وتشمل شخصيات رسمية رفيعة المستوى، وقياديين في الهيئات الأمنية والجيش والاستخبارات في فنزويلا.

المصدر: رويترز

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