أنقرة لـ"الناتو" بشأن "إس-400": رفضتم مطالبنا سابقا فلا تتدخلو اليوم!

وجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو انتقادات إلى حلفاء بلاده ضمن حلف "الناتو"، متسائلا عن سبب انزعاجهم حيال اقتناء أنقرة من روسيا منظومات "إس-400" الصاروخية للدفاع الجوي.

وقال تشاووش أوغلو، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أثناء مراسم افتتاح مركز تواصل انتخابي لحزب العدالة والتنمية في ولاية باليكثير غربي البلاد: "رغبنا لسنوات في الحصول على مثل تلك المنظومة من حلفائنا، وطلبنا منهم ذلك بشكل رسمي، إلا أنهم أحيانا يضعون العراقيل حتى أمام بيعنا أسلحة بسيطة، وبعد حصولنا على "إس-400" بدؤوا بالانزعاج، لماذا تشعرون بالانزعاج"؟

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وتابع: "نحن حلفاء في الناتو ويجب تعزيز تعاوننا، وعليكم أن تبيعوا السلاح لتركيا عندما تطلبه، وفي حال لم ترغبوا في ذلك وحصلت تركيا عليه من دولة أخرى خارج الناتو فلا تتدخلوا".

وأشار تشاووش أوغلو إلى غياب أي مانع أمام دول الناتو لشراء أسلحة من خارج الحلف، لافتا إلى أن عددا من دول الحلف تملك منظومات "إس-300" روسية الصنع.

وذكّر وزير الخارجية التركية بتصريحات الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ باستقلالية دول الناتو في اتخاذ القرار بشراء وبيع السلاح.

وانتقد تشاووش أوغلو التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على أنقرة في حال شرائها المنظومات الدفاعية من روسيا، قائلا إنه لا يمكن لواشنطن التصرف بمنطق: "أنا دولة قوية وما أريده سيحدث".

وشدد على أنه من غير المقبول أن تفرض الولايات المتحدة قراراتها على أنقرة بشأن بيع أو شراء السلاح، مضيفا أن تركيا دولة مستقلة وتتخذ قراراتها بنفسها.

وأشار تشاووش أوغلو إلى وجود أصوات مختلفة داخل الإدارة الأمريكية بخصوص الموضوع، قائلا إن "ما يعني تركيا هو موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما قاله للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذا الشأن واضح".

ورغم اعتراض واشنطن، فقد وقعت تركيا نهاية عام 2017 اتفاقية مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" لتصبح بذلك الدولة الثانية التي تشتري هذه المنظومة.

المصدر: الأناضول