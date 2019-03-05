الخارجية الأمريكية: حذرنا تركيا من شراء أنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن حذرت تركيا من أن شراءها أنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية سيؤدي إلى عواقب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء: "حذرنا تركيا بوضوح من أن شراءها المحتمل لـ "إس 400" سيؤدي إلى إعادة النظر في مشاركة تركيا في برنامج "أف 35"، بالإضافة إلى مبيعات أسلحة محتملة أخرى في المستقبل".

يذكر أن صفقة بيع أنظمة "إس 400" الروسية لتركيا، التي اتفقت عليها موسكو وأنقرة في عام 2017، أثارت قلق واشنطن، التي هددت بإلغاء بين طائرات "أف 35" لتركيا في حال إتمام الصفقة مع روسيا. واقترحت شراء أنظمة "باتريوت" الأمريكية بدلا من "إس 400".

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وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تركيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة لشراء أنظمة "باتريوت"، لكنه شدد على أن أنقرة لن تتخلى عن صفقة "إس 400"، وتنتظر الحصول على الأنظمة في الخريف المقبل.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بأن تغير الولايات المتحدة موقفها.

المصدر: رويترز