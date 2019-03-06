السفارة التركية في الرياض: ما نسب لوزيرنا تحريف وتزوير

نفت السفارة التركية لدى السعودية أنباء تداولها "الذباب الإلكتروني"، وفق التعبير التركي، على نطاق واسع، توعد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو السياح العرب بالقبض عليهم.

وقالت السفارة في بيان نشرته على "تويتر": "شنت في الأيام الأخيرة حملة تشويه وتضليل ضد تركيا في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، من قبل بعض الأوساط التي تريد زعزعة العلاقات بين تركيا والسعودية".

وأضافت: "الشائعات نسبت إلى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وتستند إلى عبارات مجتزأة ومزيفة"، منوهة بأن صويلو كان يتحدث عن مكافحة مسلحي "حزب العمال الكردستاني الذين يدخلون إلى تركيا بحجة السياحة.

بيان حول بعض الادعاءات التي يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي ضد تركيا pic.twitter.com/ImaQUUB0RW — TurkishEmbassyRiyadh (@TCRiyadBE) ٥ مارس ٢٠١٩

وتابعت: "نناشد أشقاءنا السعوديين عدم الاكتراث لهذه الشائعات المزيفة والبعيدة عن الحقيقة، فيما نتمنى استضافتكم في تركيا في أجواء الأمن والأمان كما في السابق".

وتم تحريف كلمة صويلو التي تحدث فيها باللغة التركية من قبل من أسمتهم وكالة الأناضول التركية بـ"الذباب الإلكتروني السعودي"، بواسطة إدراج ترجمة محرفة باللغة العربية لا علاقة لها بمضمون كلمة الوزير.

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وظهرت في مقطع متداول ترجمة محرفة تناقلتها الفضائيات على أنها موجهة للشعوب العربية وتتوعد كل شخص ينتقد تركيا بالقبض عليه في مطار أنطاليا السياحية التركية.

أما تصريح الوزير التركي، فكان يدور حول "إعداد الشرطة التركية قوائم بأسماء الإرهابيين المنتسبين لحزب العمال الكردستاني والداعية فتح الله غولن وتوزيعها على المطارات التركية".

المصدر: وكالات تركية