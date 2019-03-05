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ترامب يمدد العقوبات الأمريكية على فنزويلا

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ترامب يمدد العقوبات الأمريكية على فنزويلا
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يقضي بتمديد العقوبات ضد فنزويلا التي تفرضها الولايات المتحدة منذ العام 2015.

وفي بيان رسمي بشأن تمديد العقوبات وجهه للكونغرس، أشار ترامب إلى أن "الوضع في فنزويلا لا يزال يمثل تهديدا استثنائيا وخطيرا لمصالح الولايات المتحدة القومية وسياساتها الخارجية".

وأضاف: "لذلك قررت تمديد مفعول نظام العقوبات الذي أعلن في المرسوم رقم 13692".

المصدر: تاس

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