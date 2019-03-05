ترامب مهاجما نائبة أمريكية مسلمة: "يوم مظلم لإسرائيل"!

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات النائبة المسلمة في مجلس النواب إلهان عمر، من أصل صومالي، والتي اعتبرها معادية للسامية.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "النائبة إلهان عمر تحت النيران من جديد بسبب تعليقاتها الفظيعة بشأن إسرائيل. وقامت الجماعات اليهودية للتو بإرسال عريضة إلى رئيسة مجلس النواب (نانسي) بيلوسي طالبت فيها بإزالة عمر من لجنة الشؤون الخارجية".

Representative Ilhan Omar is again under fire for her terrible comments concerning Israel. Jewish groups have just sent a petition to Speaker Pelosi asking her to remove Omar from Foreign Relations Committee. A dark day for Israel! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2019

وأضاف ترامب: "هذا يوم مظلم لإسرائيل"!

وجاء تعليق ترامب في الوقت الذي أعد فيه الديمقراطيون في مجلس النواب قرارا يؤكد إدانة المجلس بمعاداة السامية والتعصب، وذلك في أعقاب تصريحات للعضوة في المجلس عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، أثارت غضب الجمعيات اليهودية.

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وانتقدت إلهام عمر الشهر الماضي اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، وخاصة نشاط منظمة "أيباك" غير الربحية. وبعد موجة من الاتهامات بمعاداة السامية، اضطرت النائبة لتقديم اعتذار، لكن ترامب اعتبره "ضعيفا".

وأدلت إلهان عمر بتصريحات أخرى أثارت جدلا في الولايات المتحدة، بعدما قالت إن الجمعيات الداعمة لإسرائيل تدفع بأعضاء في الكونغرس إلى أن "يعلنوا ولاءهم لدول أجنبية".

المصدر: أسوشيتد برس