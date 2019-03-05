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بعد أسابيع من الأزمة.. وفد باكستاني يزور الهند في الـ 14 مارس

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بعد أسابيع من الأزمة.. وفد باكستاني يزور الهند في الـ 14 مارس
Reuters MOHSIN RAZA
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سيزور وفد باكستاني العاصمة الهندية نيودلهي يوم 14 مارس الجاري، ما قد يعتبر دليلا على انخفاض التوترات بين الهند وباكستان.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن يبحث الوفد في الهند مشروع الاتفاق حول ممر كارتاربور للزوار السيخ.

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ومن المتوقع أن يتم افتتاح الممر رسميا في العام المقبل، ويقع على بعد 120 كلم إلى الشمال من مدينة لاهور الباكستانية، وسيكون مخصصا لعبور الزوار السيخ من الهند دون تأشيرات الدخول لزيارة الأماكن المقدسة للسيخ على الأراضي الباكستانية.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين الهند وباكستان في إقليم كشمير المتنازع عليه في أعقاب هجوم مسلحين على حافلة عسكرية هندية الشهر الماضي. واتهمت الهند باكستان بإيواء الإرهابيين.

المصدر: رويترز

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