تقرير صادم عن الجيش الهندي: إذا اندلعت الحرب مع باكستان ذخائر الهند لن تكفيها لأكثر من 10 أيام!

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تقديرات حكومية هندية قالت إن الهند إذا خاضت اشتباكات مكثفة مع باكستان غدا، سيكون بمقدورها تزويد قواتها بالذخائر لعشرة أيام فقط.

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ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الحكومة الهندية أن 68 في المئة من معدات الجيش الهندي قديمة للغاية، بل وتعد رسميا "عتيقة".

وفي هذا الصدد قال غوراف غوغوي عضو اللجنة الدائمة للدفاع في البرلمان الهندي: "قواتنا تفتقر للمعدات الحديثة، فيما عليها تنفيذ عمليات عسكرية في القرن الحادي والعشرين".

وأضافت الصحيفة أن طيارا في سلاح الجو الهندي وجد نفسه الأسبوع الماضي في خضم معركة جوية عنيفة مع طائرة مقاتلة باكستانية وانتهى به المطاف أسيرا في قبضة العدو.

وأشارت إلى أن الطيار الهندي خرج من الحادث على العموم سليما معافى لكن طائرته السوفيتية القديمة "ميغ 21" التي تعود لستينات القرن الماضي، كانت أقل حظا منه.

ووصفت الصحيفة الصدام الجوي الأخير بين الهند وباكستان، بأنه كان لحظة مشؤومة بالنسبة للجيش الهندي الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة للمساعدة في كبح جماح الصين الآخذة في التوسع.

ورصدت كذلك مشاكل أخرى بينها تضخم البيروقراطية التي تجعل مبيعات الأسلحة الأمريكية والتدريبات المشتركة مرهقة، إضافة إلى ما تعانيه القوات الهندية من نقص كبير في التمويل، وميل البحرية والجيش والقوات الجوية إلى التنافس عوضا عن العمل المشترك.

المصدر: nytimes