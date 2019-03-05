بالفيديوغرافيك والأرقام .. ترسانة أقوى 3 جيوش عربية؟

وفق تصنيف عام 2019 للجيوش العالمية حافظ الجيش المصري على موقعه الأول عربيا فيما تبادل الجيشان السعودي والجزائري مركزيهما ضمن أقوى ثلاثة جيوش عربية.

واعتمد التصنيف الذي أجراه موقع GFP المختص بالشؤون العسكرية على العديد من العوامل أبرزها العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة وتنوع السلاح وحداثته والميزانية الدفاعية للدولة وعدد جنودها وتضاريسها الطبيعية التي تلعب دورا دفاعيا في كثير من الأحيان كالجبال والأنهار.

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أظهر هذا التصنيف تراجع مؤشر القوة لدى بعض الجيوش العربية مثل الجزائر والعراق والمغرب واليمن وليبيا وتونس وعمان وقطر، وفيما ارتفع مؤشر الجيشين الإماراتي والكويتي حافظت جيوش مصر وسوريا والسودان والأردن والبحرين على مؤشر القوة لديها.

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المصدر: GFP

ملاحظة: البيانات تقديرية وغير رسمية