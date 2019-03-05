انطلاق أعمال الدورة الـ2 للبرلمان الصيني بتشكيلته الـ13

بدأت في بكين اليوم أعمال الدورة الثانية لمجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان) في تشكيلته الثالثة عشرة، ليبحث جملة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحيوية للبلاد.

وسيطلع نواب البرلمان الصيني في دورة مجلسهم الجديدة على خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد لعام 2019، وعلى تقرير عن تنفيذ الميزانيات المركزية والمحلية لعام 2018، وخطة ميزانية الدولة لعام 2019، والميزانية العسكرية لعام 2019.

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وبالإضافة إلى ذلك ستستعرض الجلسة تقريرا عن أعمال اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب، وتقريرا عن عمل النيابة العامة الشعبية وعمل المحكمة العليا الشعبية، كما ستبحث جملة من القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وستنتهي أعمال دورة المجلس الحالية في 15 مارس الجاري، بمؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الصيني.

المصدر: نوفوستي