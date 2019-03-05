اليابان تطلق سراح غصن بكفالة ضخمة

قضت إحدى محاكم العاصمة اليابانية طوكيو، بإطلاق سراح رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن، بعد أكثر من 3 أشهر من توقيفه.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن احتمالات فرار قطب السيارات الفرنسي أو عبثه بالأدلة ضئيلة للغاية، حسب ما أفادت شبكة "أتش أن كي" التلفزيونية العامة.

وسيفرج عن غصن اعتبارا من اليوم بكفالة مالية قدرها مليار ين ياباني (8 ملايين يورو).

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ويقبع قطب السيارات السابق الفرنسي اللبناني البرازيلي في سجن بطوكيو منذ 19 نوفمبر بثلاث تهم تتعلق بمخالفات مالية، ورفضت المحكمة طلبين للإفراج عنه بكفالة خشية سفره أو إتلافه أدلة الإدانة.

المصدر: وكالات