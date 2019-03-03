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مصرع 4 أشخاص باندلاع حريق في أشهر أحياء اسطنبول (صور)

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مصرع 4 أشخاص باندلاع حريق في أشهر أحياء اسطنبول (صور)
Reuters Umit Bektas
رجال الدفاع المدني التركي - أرشيف
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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب خامس باندلاع حريق داخل مبنى تاريخي مؤلف من 5 طوابق في منطقة باي أوغلو السياحية وسط اسطنبول.

وأفاد أحمد مصباح دميرجان رئيس بلدية باي أوغلو بأن "الحريق اندلع في شقة يقطنها 7 أفراد، وجميع الضحايا مواطنون أتراك".

وذكرت مصادر محلية، أن الحريق أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس، فيما نجا اثنان منه بأعجوبة.

وتستخدم المبنى المنكوب إدارة السينما التركية لتصوير أفلام سينمائية فيه أحيانا، ولم يتم بعد تحديد سبب اندلاع الحريق، علما أن حي "باي أوغلو" يضم أشهر أحياء اسطنبول وهي: "تقسيم" وشارع "استقلال" السياحي.

المصدر: الأناضول

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