كيم يزور ضريح "هو شي مينه" في فيتنام

أجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زيارة لضريح "هو شي مينه" في عاصمة فيتنام هانوي، اليوم السبت، بعد يومين من اختتام المحادثات بشأن نزع الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

وقام الرئيس بوضع إكليل من الزهور، حمل اسمه وكتب عليه "تكريما لذكرى الرئيس هو شي مينه"، ثم وقف منحني الرأس لأكثر من 48 ثانية.

وأجرى كيم عقب ذلك جولة في الضريح ثم غادر بعد فترة وجيزة في موكب متوجها إلى الحدود الصينية، حيث انطلق عائدا إلى كوريا الشمالية بالقطار.

وكان كيم في العاصمة الفيتنامية هانوي للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق حول نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، لكن المحادثات انتهت الخميس، دون التوصل إلى اتفاق، وتم إلغاء غداء بين الزعيمين في اللحظة الأخيرة.

المصدر: أ ف ب