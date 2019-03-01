قناة تلفزيون تركية توقف بثها وتلقي اللوم على السلطات

أعلنت قناة "فلاش تي في" التلفزيونية التركية للبرامج الترفيهية أنها ستتوقف عن البث بسبب الضغط من قبل الحكومة التركية.

وقالت القناة في بيان لها: "نخفض صوتنا لبعض الوقت بسبب ضغوطات لا تطاق، نتعرض لها منذ فترة طويلة"، مشيرة إلى أن هناك "ضغوطات حكومية وإدارية وسياسية ومالية".

وأضافت القناة أنها تواجه الضغط بسبب عدم انحيازها.

وقال مقدم البرامج في القناة يلماز تونجا في حديث لوكالة "رويترز" إنه لم يبق لدى القناة خيار آخر سوى وقف البث بسبب الضغط، بما في ذلك القيود على الإعلانات الدعائية.

يذكر أن قناة "فلاش تي في" انطلقت في عام 1992، وكانت من بين القنوات الخاصة الأولى على التلفزيون التركي.

وأوقفت السلطات التركية في الفترة الأخيرة أكثر من 150 من وسائل الإعلام بتهمة دعم محاولة الانقلاب في يوليو عام 2016.

المصدر: رويتز