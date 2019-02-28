صحيفة: البنتاغون ينوي طرح خطة جديدة في مفاوضاته مع "طالبان"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن البنتاغون أعد خطة جديدة بشأن أفغانستان تقضي بسحب القوات الأمريكية من هذا البلد خلال 3-5 سنوات مقبلة، لطرحها في المفاوضات مع حركة "طالبان".

وتقضي الخطة بتقليص عدد القوات الأمريكية الموجودة حاليا في أفغانستان والبالغ عددها 14 ألف عسكري بمقدار ضعفين خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت الصحيفة، في مقال نشرته اليوم الخميس مستندة إلى أقوال مسؤولين أمريكيين وأوروبيين حاليين وسابقين، أن وزارة الدفاع الأمريكية ناقشت خطتها مع حلفاء واشنطن في أوروبا وقابلوها بالإيجاب.

ويخطط البنتاغون لتكليف قواته المتبقية بمهمة مكافحة الإرهاب حصرا، ونقل مهمة تدريب عناصر الأمن الأفغاني للقوات الأوروبية والأسترالية التي يبلغ عددها في أفغانستان 8.6 ألف جندي.

وتهدف الخطة إلى تسهيل سير المفاوضات التي تجريها واشنطن مع حركة "طالبان"، ويقودها من جانب الولايات المتحدة الممثل الأمريكي الخاص في أفغانستان زلماي خليل زاد.

وحذرت مصادر من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يلغي الخطة في أي لحظة.

وأعلن ترامب عن استعداده لسحب قوات بلاده من أفغانستان في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع "طالبان".

وأفاد خليل زاد، في يناير الماضي، بأن الولايات المتحدة وطالبان، توصلتا إلى تفاهمات مبدئية بشأن أطر اتفاق السلام المستقبلي، والذي يطالب "طالبان" بعدم تقديم مأوى لجماعات إرهابية في الأراضي الأفغانية.

المصدر: nytimes.com