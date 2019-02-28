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في هانوي.. الأنفاس تتقطع وراء الزعيم!

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ما إن وصل قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى محطته في العاصمة الفيتنامية هانوي، وخرج كيم إلى مستقبليه، هرول أحد مساعديه وراءه مسرعا بطريقة لافتة.

وتبين من المشهد الذي رصد الموقف، أن مترجم الزعيم الكوري انتبه في اللحظة الأخيرة أنه على مسافة منه فاندفع بقوة وربما مرتعبا، ليلحق بزعيمه ليترجم له ما يقول وما يسمع.

وبدا الفزع على وجه المترجم ما يعيد إلى الأذهان تلك التقارير المخيفة التي صورت كيف يعاقب كيم جونغ أون المقصرين.

المصدر: وكالات

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