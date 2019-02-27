الهند تنتظر من باكستان إعادة طيارها الأسير فورا

استدعت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، سفير باكستان لدى نيودلهي، لتبلغه أن الهند تنتظر من إسلام آباد إعادة الطيار الهندي الأسير فورا، وتطالبها بمعاملته وفقا لمعاهدة جنيف.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الهندية أن دلهي "تعارض بقوة الإجراء الفظ الذي قامت به باكستان بعرضها مشهدا لعنصر جريح بالقوات الجوية الهندية، الأمر الذي يخالف قواعد القانون الدولي ومعاهدة جنيف".

بحسب البيان فقد أوضحت الخارجية للجانب الباكستاني أن عليه أن يعي "بعدم جواز إلحاق أي أذى للعسكري الهندي المحتجز". وأضافت الوزارة أن نيودلهي تنتظر "إعادته الفورية والآمنة".

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وسائل إعلام باكستانية شريط فيديو يظهر استجواب طيار هندي أسير تم إسقاط طائرته في الأجواء الباكستانية. ويقول الأسير المدمى الوجه والمعصوب العين: "أنا قائد سرب الجو، ورقمي النظامي 27981.. أنا طيار في الخدمة وديانتي الهندوسية".

وفي وقت سابق أيضا، أعلنت إسلام آباد إسقاط مقاتلتين هنديتين انتهكتا مجال باكستان الجوي، وأسر طياريهما. فيما أوردت "رويترز" بأن طيارين هنديين ومدنيا لقوا مصرعهم إثر تحطم مقاتلة سقطت في الشطر الهندي من إقليم كشمير.

المصدر: تاس + رويترز